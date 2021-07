ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für BNP Paribas auf 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 69 auf 70 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der französischen Bank leicht erhöht, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die BNP sollte zu den renditestärksten Banken gehören, sobald die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen von den Aufsichtsbehörden vollständig genehmigt wird./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 21:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

