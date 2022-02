ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Brenntag auf 108 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 106 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler dürfte das Jahr solide abgeschlossen haben, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor den Quartalszahlen. Das Preisumfeld sei derzeit vorteilhaft./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

