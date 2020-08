ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Scout24 auf 78,30 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 75,20 auf 78,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Lisa Yang passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Online-Portalbetreiber an, da die Resultate im zweiten Quartal besser als gedacht ausgefallen seien. Sie berücksichtige nun die gestiegenen Ergebnisaussichten für das Jahr./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 10:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

