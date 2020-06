ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Volkswagen Vz auf 169 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktie von Volkswagen von 132 auf 169 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Entspannung nach den Lockdowns der Volkswirtschaften rasch als erwartet erfolgt sei, habe er seine Schätzungen für den weltweiten Autoabsatz angehoben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Autobranche. Er rechne nun mit einem Rückgang von 14,5 Prozent im Jahresvergleich statt zuvor 17 Prozent. Für 2021 indes senkte er zugleich seine Schätzung von plus 13 auf plus 8,5 Prozent./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 23:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

