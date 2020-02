ANALYSE-FLASH/Goldman: Home Depot übertrifft im vierten Quartal die Erwartungen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Home Depot auf "Buy" mit einem Kursziel von 243 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die Aktien nahe ihres Rekordniveaus bewegten, sollte die Umsatzstärke der Baumarktkette bei Investoren für Zuversicht sorgen./tih/la

