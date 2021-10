ANALYSE-FLASH: Goldman lässt ABB auf der 'Conviction Buy List' - Ziel 48 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ABB nach einem Treffen mit der Führungsspitze des Automatisierungskonzerns auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 48 Franken belassen. ABB gehe davon aus, in der Lage zu sein, im vierten Quartal eine ähnliche Wachstumsrate aufweisen zu können wie im dritten, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei seien die Vergleichswerte herausfordernder, schrieb sie und verwies auf den höher als üblichen Bestand an noch unerledigten Aufträgen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 15:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

