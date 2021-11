ANALYSE-FLASH: Goldman lässt Enel nach Strategieplan auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs hat Enel nach Bekanntgabe des Strategieplans bis 2024 auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Im Vergleich zum vorangegangenen Plan sollen sich die Investitionen weiter beschleunigen, was eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Nettogewinns von 6 bis 7 Prozent zwischen 2020 und 2030 ermöglichen solle, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnziele für 2022 schienen mit dem Bloomberg-Konsens übereinzustimmen. 2023 dagegen könnte sich als kleine Enttäuschung erweisen, während 2024 wiederum etwas über der Markterwartung liege./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 02:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben