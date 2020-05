ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Accor auf 'Sell' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Accor von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 20 Euro gesenkt. Die Erholung von der Corona-Krise werde für Hotels einige Jahre dauern, schrieb Analystin Daria Fomina in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass das Niveau von 2019 erst 2024 wieder erreicht werden wird./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 07:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben