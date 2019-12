ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Swatch auf 'Neutral' und Ziel auf 307 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Swatch wegen eines von der Schweizer Wettbewerbskommission anordneten Lieferstopps mechanischer Uhrenwerke an Dritte von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 336 auf 307 Franken gesenkt. Zwar sei der Einfluss auf die Gewinne des Uhrenherstellers nicht allzu groß, doch da zusätzlich die jüngsten Exportdaten Druck aus Asien zeigten, habe sie ihre Schätzungen für das Umsatzwachstum gesenkt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Risiken nähmen 2020 deutlich zu./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX