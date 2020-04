ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Wirecard auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 130 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Wirecard nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Mohammed Moawalla hob das Kursziel in seiner am Freitag vorliegenden Studie indes von 115 auf 130 Euro an, da es nun auf den Erwartungen für 2021 beruhe. Kurzfristig dürfte Bezahldienstleistern wie Wirecard und Adyen aber angesichts der Folgen der Corona-Krise mit einem Einbruch des Reiseverkehrs sowie einer rückläufigen Nachfrage nach nicht lebenswichtigen Konsumgütern Gegenwind ins Gesicht blasen. 2021 sollte sich das Erlöswachstum dann aber kräftig erholen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 22:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX