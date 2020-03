ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Airbus auf 132 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 171 auf 132 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Der weltweite Flugverkehr dürfte in diesem Jahr um 14 Prozent zurückgehen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei ein erheblich stärkerer Rückgang als selbst in der Zeit der großen Finanz- und Schuldenkrise. Das Coronavirus setze die Aktivitäten der Luftfahrtbranche, ihre Gewinne und den Cashflow stark unter Druck. Er glaubt aber, dass die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Airbus unterschätzt wird./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

