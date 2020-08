ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Lufthansa auf 4,50 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,10 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Venetia Baden-Powell kappte ihre Gewinnschätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie deutlich, und sieht sich nun klar unter den Markterwartungen. Sie geht von einer schleppenderen Erholung des Verkehrsbetriebs aus./ag/la

