ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Michelin auf 125 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zum operativen Ergebnis (Ebit) und der Marge für 2020 dürften wegen sich fortsetzender schwacher Volumina sinken, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich hob sie jedoch die Widerstandskraft der Ergebnisse und den starken Kapitalfluss des Reifenherstellers hervor./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben