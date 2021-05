ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Orsted auf 1175 Kronen - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted von 1240 auf 1175 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag des Versorgers dürfte positive wie negative Neuigkeiten bringen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger als die Veranstaltung seien für das Unternehmen aber die Angaben zu Kapazitäten bei Offshore-Windenergieanlagen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 16:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

