ANALYSE-FLASH/Goldman: Trotz Feriengeschäft bleiben Kapazitäten von Tui belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tui nach dem verzögert wieder angelaufenen Sommergeschäft des Touristik-Konzerns auf "Sell" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen. Auch wenn die Reisebeschränkungen nun gelockert worden seien, dürften die Auflagen in der Corona-Krise weiter auf den Kapazitäten lasten, schrieb Analyst Felix Schlueter in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 08:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben