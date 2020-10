ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt Eckert & Ziegler auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Die jüngste Zulassung des Gallium-68-Generators von Eckert & Ziegler in Kanada und die damit verbundene exklusive Vertriebspartnerschaft mit Jubilant Radiopharma sei eine ausgezeichnete Nachricht, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 08:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 08:24 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX