ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der Kursverluste nach einem kritischen Analystenbericht. Einige der Annahmen darin seien faktisch falsch, gerade was die Marge und den Cashflow anbelange, so Wunderlich. Der Experte ist zuversichtlich, dass der IT-Dienstleister nun an seiner Transparenz arbeitet. Zudem geht er davon aus, dass das Geschäft aktuell brummt und die operativen Ergebniserwartungen übertroffen werden können./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 08:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / 08:16 / MESZ

