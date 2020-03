ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser hebt Elmos auf 'Hold' mit Ziel 18,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Elmos Semiconductor von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, auch wenn das Kursziel im Zuge der Corona-Krise von 21 auf 18,50 Euro gesenkt wurde. Der Virusausbruch habe die großen Automobilhersteller in einen Ruhezustand versetzt, was eine deutlich gedämpfte Nachfrage nach Halbleitern zur Folge haben dürfte, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Elmos dürfte diese Zeiten mit seiner starken Bilanz aber gut überstehen. Der Gegenwind sei mit dem Kursrutsch wohl eingepreist./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 07:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / 08:19 / MEZ

