ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 48,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 49,50 auf 48,50 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresauftakt werde der Coronavirus in diesem Jahr wohl bei dem Bausoftware-Hersteller seine Spuren hinterlassen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem äußerst belastbaren Geschäftsmodell und einer soliden Bilanz dürfte das Unternehmen die derzeitigen Herausforderungen aber locker meistern./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:34 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:54 / MEZ

