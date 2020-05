ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Sixt-Vorzüge auf 61 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Sixt-Vorzugsaktie von 29 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autovermieter scheine gut genug finanziert zu sein, um die Belastungen aus der Corona-Krise zu meistern, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei das Unternehmen im Branchenvergleich mit Abstand am besten aufgestellt. Das neue Kursziel begründete er mit seinem geänderten Bewertungsmodell./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / 08:32 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2020 / 08:32 / MESZ

