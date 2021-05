ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Verbio auf 56 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Verbio von 47 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung zusätzlicher Investitionen, vor allem in Biomethan, habe sie ihre Prognose für die mittelfristige Wachstumsrate des Herstellers von Biokraftstoffen erhöht, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verbio bleibe für sie eine besonders überzeugende Anlageidee./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 08:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2021 / 08:26 / MEZ

