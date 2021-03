ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Zeal Network auf 61 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Zeal Network von 52 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Angebote des Betreibers von Online-Wettspielen kämen bei den Kunden gut an, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Lizenzen für neue Spiele dürften sich für das Unternehmen rasch bezahlt machen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:22 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX