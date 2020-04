ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser lässt Eckert & Ziegler auf Buy - Ziel 210 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Im Bereich Radiopharma, der mit über 50 Prozent Anteil am operativen Ergebnis wichtigster Gewinntreiber für das Medizintechnikunternehmen sei, dürfte es auch 2020 gut laufen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Ab dem kommenden Jahr rechnet er dann insgesamt mit mehr Wachstumsdynamik./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 08:20 / MEZ