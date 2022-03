ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser Lampe nimmt LEG Immobilien mit 'Buy' wieder auf

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat LEG mit "Buy" und einem Kursziel von 144 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aussichten für die Immobiliengesellschaft seien gut, denn grundsätzlich dürfte die Nachfrage im Wohnungssektor weiter ansteigen, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch in Zukunft dürfte der zweitgrößte Wohnungsanbieter in Deutschland durch Zukäufe sein Portfolio unter dem Strich weiter ausbauen. Da 65 Prozent der geförderten Wohnungen bis 2028 aus der Mietpreisbindung fielen, lasse sich aber auch organisches Wachstum gut absehen./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 08:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 09:04 / MEZ

