ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser Lampe senkt Ziel für Deutz auf 9,40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Deutz vor Zahlen von 10 auf 9,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Motorenbauers sollte von einem starken Umsatzwachstum geprägt gewesen sein, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Auch der Auftragseingang dürfte sich solide entwickelt haben. Die Lockdown-Maßnahmen in China und steigende Kosten stellten aber Risiken dar./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 08:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 08:23 / MEZ

