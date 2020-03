ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Hella auf 43 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hella von 55 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten auf "Buy" belassen. Vorübergehender Gegenwind durch die Coronavirus-Krise für den Autozulieferer ändere nichts am langfristigen intakten Wachstum, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 08:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 08:19 / MEZ