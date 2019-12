ANALYSE-FLASH: HSBC belässt Takeaway.com auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Takeaway.com auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Im Übernahmekampf mit Prosus um den Essenslieferanten Just East sei Takeaway.com nun in der Führungsposition, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Takeaway habe zudem einen vielversprechenden Zwischenbericht veröffentlicht und mache deutliche Fortschritte im Deutschlandgeschäft./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 09:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 11:22 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX