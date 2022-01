ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Beiersdorf auf 'Buy' und Ziel auf 110 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Beiersdorf in einem Branchenausblick 2022 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 107 auf 110 Euro angehoben. Innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche seien die Bewertungen einiger Gewinner des Jahres 2021 inzwischen extrem hoch, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich seien viele Nachzügler mit einem stärkeren Kostendruck als 2021 konfrontiert. Er bevorzuge daher generell Premium-Werte. Es gebe aber Ausnahmen wie etwa Beiersdorf und Rémy Cointreau mit Aussicht auf Verbesserung. Nach den Kursverlusten der Beiersdorf-Aktie im vergangenen Jahr sei die Bewertung des Papiers mit Blick auf das kurz- und längerfristige Wachstumspotenzial nun alles andere als hoch./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 03:18 / GMT