ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Prosus auf 69 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Prosus von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Übernahmekampf mit Takeaway.com um Just East könnte Prosus das Nachsehen haben, aber womöglich doch noch das bekommen, was der Konzern haben wolle, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei es durchaus wahrscheinlich, dass Prosus den Minderheitenanteil von Just Eat an iFood kaufe. Der derzeitige Abschlag auf den Substanzwert von Prosus dürfte sich verringern, sollte Prosus sich Just Eat nicht komplett einverleiben. Das gestiegene Kursziel trage auch den jüngsten Bewertungen der am Markt gelisteten Vermögenswerte von Prosus Rechnung./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 09:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 11:22 / GMT

