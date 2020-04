ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Engie auf 'Hold' und Ziel auf 10,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Engie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19,80 auf 10,20 Euro gesenkt. Zwar habe der Energieversorger eine starke Bilanz, aber scheine unter den integrierten europäischen Versorgern am schlechtesten gegen die Corona-Krise gewappnet zu sein, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die personalintensive Sparte Client Solution sei anfällig. Zudem werde es für 2019 keine Dividende geben und die Sicht in die Zukunft sei schlecht. Er kappte seine Schätzungen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 21:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 03:16 / GMT

