ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Ziel für Vivendi auf 26,50 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vivendi von 27,00 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Investment von 200 Millionen Euro in die französische Medien- und Verlagsgruppe Lagardere könnte der Auftakt zu einer höheren Beteiligung sein, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 13:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

