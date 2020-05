ANALYSE-FLASH: Independent hebt Ziel für Munich Re auf 210 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen zum ersten Quartal von 160 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Corona-Pandemie hinterlasse bei dem Rückversicherer deutliche Spuren, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Montag vorliegenden Studie. Das festhalten an der Dividende und die Solvabilitätsquote zeugten aber davon, dass der Konzern nicht in Kapitalnot geraten werde. Das trotz gesenkter Prognosen erhöhte Ziel begründete er mit Anpassungen im Bewertungsmodell./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 13:30 / MESZ