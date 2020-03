ANALYSE-FLASH: Independent senkt Ziel für Deutsche Bank - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Jahreszahlen von 6,80 auf 5,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Aus seiner Sicht werden besonders die Unternehmensbank und die Privatkundenbank wegen der Viruskrise unter Kreditausfällen von Kunden leiden, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt daher nicht an ein Erreichen der diesjährigen Unternehmensziele - und senkte seine Prognosen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 07:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 08:30 / MEZ

