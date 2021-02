ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstria Office auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Markt für Premium-Büroimmobilien dürfte sich weitaus besser entwickeln als jener für Büros in weniger attraktiven Lagen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Folge stufte er CA Immo als "Top Pick" ein und die Aroundtown-Aktie ab. Alstria Office werde an der Börse derzeit fair bewertet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 14:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 18:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX