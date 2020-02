ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel 17,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der dürftige Gewinnausblick des Immobilienkonzerns untermauere seine jüngste Abstufung, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 17:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 19:00 / ET

