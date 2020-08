ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 6,52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,52 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe zwar im erste Halbjahr ergebnisseitig negativ überrascht, und der erstmals gegebene Jahresausblick für den operativen Gewinn (FFO) bleibe weit hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Thomas Rothäusler am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Nettoinventarwert (NAV) aber sehe besser als erwartet aus./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 01:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2020 / 01:52 / ET

