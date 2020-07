ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Kommentare der Wettbewerber ließen vermuten, dass die kurzfristigen Trends in Richtung einer etwas langsamer als von ihm bislang erwarteten Erholung wiesen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sich weiter aufhellender Stimmungsindikatoren und der sich auf etwas höherem Niveau stabilisierenden Ölpreise dürfte der Chemiekonzern allerdings im dritten Quartal überdurchschnittlich zulegen und womöglich auch über die Winterzeit hinweg./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2020 / 09:21 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX