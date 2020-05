ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 3,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,9 Euro belassen. Das erste Quartal des Finanzinstituts habe dem der Wettbewerber entsprochen und durch Kreditkosten negativ beeinflusste, aber dennoch widerstandsfähige Resultate offengelegt, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer ersten Reaktion am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aktuelle Ausblick auf 2020 entspreche der derzeitigen Konsenserwartung./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:44 / ET

