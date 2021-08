ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 155 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat Continental nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Reifengeschäft habe eine starke Ergebnisentwicklung hinter sich, die Autozuliefersparte habe jedoch enttäuscht, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin lasse der am oberen Ende der bisherigen Zielspanne konkretisierte Jahresausblick Spielraum für eine Anhebung bei der Vorlage der Drittquartalszahlen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 19:00 / ET