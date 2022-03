ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Veranstalters und Ticketverkäufers CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie letztlich mit einem Mittelzufluss von rund 125 Millionen Euro, nachdem die erste Runde im Rechtsstreit um Schadenersatz wegen der Pkw-Maut gewonnen worden war./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2022 / 12:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2022 / 19:05 / ET

