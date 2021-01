ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das wiederkehrende operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe die Konsensschätzung um mehr als 20 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Free Cashflow sei solide über seiner Prognose geblieben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 17:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 17:49 / ET

