ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 68,75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68,75 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des Nahrungsmittelkonzerns hätten selbst seine am oberen Ende der Markterwartungen liegenden Prognosen klar übertroffen, lobte Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Trotz des verheißungsvollen Jahresstarts hätten die Franzosen jedoch wegen der Unsicherheit um die Corona-Krise ihre Jahresziele einkassiert./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 02:04 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX