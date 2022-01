ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der geplanten Mehrheitsübernahme an der spanischen Liefer-App Glovo auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das Übernahmeziel sei keine Überraschung, die Dringlichkeit der angekündigten Transaktion aber wohl, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass das "Endspiel" der Konsolidierung in der Essenslieferbranche bereits begonnen habe und Delivery Hero sich genau dort platziert habe, wo es sein wollte: auf dem Fahrersitz./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 01:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 01:25 / ET

