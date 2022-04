ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte den Aktienkurs des Chemiekonzerns kurzfristig stützen. Ähnlich wie bei Wettbewerbern habe ein höheres Betriebskapital den freien Mittelfluss erheblich belastet./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 07:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 07:31 / ET