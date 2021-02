ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Trotz hoher Erwartungen seien diese noch stärker ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl die Prognosen des Online-Brokers als auch die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2021 könnten sich als immer noch zu konservativ herausstellen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 02:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 02:33 / ET

