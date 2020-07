ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der im zweiten Quartal erzielte Umsatz habe die Erwartungen erfüllt, die Gewinnkennziffern (Ebit und EPS) seien aber besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gerade im Bereich der Heimdialyse habe die Nachfrage in Zeiten der Corona-Pandemie angezogen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 02:06 / ET

