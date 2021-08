ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Aktien seien nach den Quartalszahlen stark gefallen, da Investoren sich eher auf das Konsumentengeschäft konzentrierten statt auf die starke Klebstoffsparte, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als die Aktien letztmalig so niedrig bewertet gewesen seien, sei Henkel weniger gut aufgestellt gewesen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 13:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 19:00 / ET

