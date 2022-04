ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 15,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,60 Euro belassen. Unverhoffte Gewinne hätten beim Stahlhändler im ersten Quartal zu einem starken Abschneiden geführt, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Einen Ausblick auf das zweite Jahresviertel habe es bislang zwar nicht gegeben, doch angesichts des Anstiegs der Stahlpreise seit Ende Februar sei ein starkes operatives Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal die logische Folge./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 08:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 08:48 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX