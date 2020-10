ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex nach Auftragseingängen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach Auftragseingangszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Auftragseingang des Windanlagen-Herstellers im dritten Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Nachfrage sei trotz einiger coronabedingter Verzögerungen nach wie vor über alle Regionen hinweg ordentlich gewesen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 03:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 03:49 / ET