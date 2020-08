ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Hold' - Ziel 7,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,40 Euro belassen. Der Umfang habe ihn ein wenig überrascht, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So wolle Schaeffler die Aktienzahl um bis zu 30 Prozent steigern; üblich seien bei solchen Kapitalmaßnahmen etwa 10 Prozent. Zudem habe Schaeffler noch im Mai 295 Millionen Euro als Dividende ausgeschüttet./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 08:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 08:04 / ET

